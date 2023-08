LASK in Europa-League-Play-off wohl gegen Mostar

Der Meister von Bosnien-Herzegowina gewann am Donnerstag das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde gegen Breidablik mit 6:2 (5:0). Das Rückspiel nächsten Donnerstag auf Island ist wohl nur noch Formsache. Im Duell um den Einzug in die Gruppenphase hat der LASK im Hinspiel am 24. August Heimvorteil, das Retourspiel steigt am 31. August.