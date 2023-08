Bundesliga versteckt 50 Bälle

Am Freitag jährt sich der Auftakt der ersten Saison der österreichischen Fußball-Bundesliga zum 49. Mal, die 50. Saison geht am Wochenende in ihre dritte Runde. Anlässlich des Jubiläums verstecken die Liga und die Klubs der Bundesliga wie auch der zweiten Liga 50 Bälle im Stil von 1974 an für den heimischen Fußball und die Klubs bedeutenden Orten.