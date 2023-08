Abnehmen nach Körpertyp, so funktioniert es

2-Tage-Darmentgiftung: Tag 1: Hirse (30 g) und Erdnüsse (20 g) in Wasser kochen, bis ein Brei entsteht, leicht würzen. Für einen Saft Rettich (400 g), Birnen (2 Stk.), Löwenzahnblätter (1 Handvoll) klein schneiden, in 2,5 Liter Wasser 20 Minuten kochen. Tag 2: Haferflocken (30 g), Banane (1 Stk.), Hirse (30 g), Sesam (1 EL) zu Brei kochen, leicht würzen. Zwetschken (8 Stk.), Apfel (2 Stk.), grüner Tee (2 TL). Obst klein schneiden, mit den Teeblättern in 2,5 Liter Wasser kochen. Alles jeweils über den Tag verteilt verzehren.