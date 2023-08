Tiroler Bauern sollen neue Strategien entwickeln

Für die Tiroler Landwirtschaftskammer bleibt das Thema Klimawandel führend. Die Spitzenvertreter touren durch die Bezirke und legen ihrer Klientel nahe, in der Bewirtschaftung neue, klimaangepasste Wege zu gehen. Am Dienstag war man im Bruderhof in Stams (Bezirk Imst) zu Gast.