Didi Hamann lästert über Bayern-Werben um Kane

„Für mich ist das zu viel Geld für einen 30-Jährigen“, sagte Hamann am Dienstag bei einer Veranstaltung von Sky in München. „Es wäre für die Bayern gut, es wäre für die Liga gut, es muss aber passen. Für mich steht das, was bezahlt werden würde, zu dem, was sie bekommen, in keinem Verhältnis.“ Immerhin würde das Gesamtpaket Kane - inklusive des Gehalts - wohl insgesamt rund 200 Millionen Euro kosten.