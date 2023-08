Mehr Preisgeld! PGA-Tour stellt neue Pläne vor

„Wir freuen uns über die Einführung des neu gestalteten Zeitplans der PGA-Tour und darüber, was die Saison unseren Fans bieten wird: ein Start im Jänner mit Stars, die häufiger gegeneinander antreten, wöchentliche Dramatik und das Auftauchen neuer Stars“, erklärte Tour-Commissioner Jay Monahan. Die Saison beginnt mit dem The Sentry Tournament of Champions auf Hawaii und mit der Wyndham Championship in North Carolina. Eine Pause gibt es nur Ende Juli/Anfang August aufgrund des olympischen Golfturniers in Paris.