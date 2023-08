Mit der „Krone“ einen magischen Abend erleben

Thommy Ten & Amélie van Tass zählen zu den erfolgreichsten Magiern der Welt, die schon an beeindruckenden Orten rund um den Erdball aufgetreten sind wie etwa dem New Yorker Broadway oder auch dem Sidney Opera Haus in Australia. So betrachtet war es quasi nur eine Frage der Zeit, bis sie auch in der Heimat in einem vergleichbaren, glamourösen Haus auf der Bühne stehen: Am 27. August 2023 gastieren sie wieder in der Wiener Staatsoper in Austria! Tickets erhalten Sie im „Krone“ Ticketshop.