Traumname: Nach sechs Minuten schon Fanliebling

Die Rede ist von Jermain Nischalke. Der 20-Jährige kam im Sommer auf Leihbasis von Nürnberg, wurde am Samstag beim Liga-Auftakt gegen Preußen Münster in der 84. Minute eingewechselt, feiert also sein Debüt für die Borussia - und wurde von den Fans frenetisch gefeiert. Kein Wunder, machten die Fans aus seinem Nachnamen Nischalke doch kurzerhand ein phonetisches „Nie Schalke“, also einen Anti-Treueschwur an den Erzrivalen Dortmunds. Und genau das skandierten die Schwarz-Gelb-Supporters bei seiner Einwechslung lautstark.