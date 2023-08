Wie der Klima-Killer Beton zukunftsfit werden soll

In der Theorie sollte 3D-Druck die CO2-Emissionen durch die Betonproduktion automatisch reduzieren - immerhin kann man mit einem 3D-Drucker (hohle) Wände hochziehen, die bei möglichst geringem Materialeinsatz maximalen Belastungen standhalten. Das Problem: Will man Gebäude Schicht für Schicht mit dem 3D-Drucker erstellen, braucht man schnell härtenden Mörtel. Und der dafür notwendige Zement ist besonders klimaschädlich, was die CO2-Einsparungen durch 3D-Druck wieder zunichtemachen würde. Ein Spezialbeton aus Texas könnte die Lösung sein.