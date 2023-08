Deal perfekt! Rapid verpflichtet Wunschspieler

„Er besitzt alle Attribute“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Lukas besitzt alle Attribute, die für uns auf dieser Position essenziell sind und nach denen wir auch gezielt Ausschau gehalten haben. Wir haben uns intensiv mit ihm in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt, nach den ersten persönlichen Gesprächen war klar, dass er die gesuchte Verstärkung sein kann. Mit seinen 27 Jahren hat er auch schon einiges an internationaler Erfahrung sammeln können und davon können alle in der Mannschaft profitieren. Mit seiner Mentalität, Zweikampfführung und seinen fußballerischen Qualitäten kann er eine Mannschaft mitreißen und das erhoffen wir uns auch von ihm. Darüber hinaus kennt er die Liga in und auswendig und wird daher keine lange Anlaufzeit benötigen und eine sofortige Verstärkung darstellen.“