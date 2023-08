Mit Zehn-Tonnen-Bagger überrollt: Geldstrafe

Tagtäglich manövrierte er das 10.170 Kilogramm schwere Gefährt zwischen Lagerplatz und Baustelle hin und her. Den tödlichen Unfall vom 9. März in Salzburg-Itzling könne er sich daher partout nicht erklären, beteuerte der Baggerfahrer (57) am Freitag vor dem Salzburger Landesgericht. An besagtem Tag bog er mit dem Radbagger, Modell Takeuchi TB 295, von der Bahnhofstraße in die Landsturmstraße ein. Laut Anklage fuhr er viel zu schnell. Für so schwere Gefährte gilt beim Abbiegen Schrittgeschwindigkeit. „Zur Einordnung: Der Bagger ist so schwer, wie ein Radpanzer des Bundesheeres“, erläuterte der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer. Er wollte den Baggerfahrer wegen grob fahrlässiger Tötung einsperren lassen. Zwei Zeugen konnten sich aber nicht an viel zu rasantes Tempo erinnern.