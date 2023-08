Mercedes‘ ehemaliger Erzfeind war in Spa wieder da

Bouncing? Was war das noch einmal? Die Boliden werden durch den sogenannten „Ground-Effect“ bei hohem Speed an den Asphalt gesaugt, ehe die Strömung wieder abreißt, das Auto kurzzeitig Antrieb verliert und im Gegenzug an Höhe gewinnt. Dadurch ergeben sich zwar aerodynamische Vorteile, der Wagen beginnt jedoch zu hüpfen - nicht gerade angenehm für die Fahrer. So hatte Hamilton vergangenes Jahr in Baku vor Schmerzen ordentliche Probleme, aus seinem Wagen zu steigen.