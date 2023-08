Meta blockiert Nachrichten kanadischer Medien

Nutzerinnen und Nutzer von Facebook und Instagram in Kanada können über die beiden sozialen Netzwerke nicht mehr die Seiten lokaler Medien aufrufen. Der US-Mutterkonzern Meta teilte am Dienstag mit, „Links zu Nachrichten und Inhalte von kanadischen Medienverlagen und Rundfunkanstalten sind für Menschen in Kanada nicht mehr verfügbar.“