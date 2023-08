Die Brenndorfer Bucht ist Heimat für seltene Vögel

Erstmalige und seltene Sichtungen

Einzigartig ist die Brutwand für eine Uferschwalben-Kolonie. In der Brutzeit im Frühjahr wuselt es regelrecht vor gefiederten Besuchern – und menschlichen! Denn die Bucht ist beliebtes Ziel für Ornithologen aus ganz Österreich. Viele Tiere sind in Kärnten neu zugezogen. „Wir haben hier erstmals einen Küstenreiher-Hybrid gesichtet“, so der Experte.