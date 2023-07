Austrias Haris Tabakovic zieht es zu Hertha Berlin

Nur einen Tag nach der bitteren 3:0-Klatsche gegen Cup-Sieger Sturm Graz soll sich Tabakovic bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet haben und wird wohl in den nächsten Tagen in die deutsche Hauptstadt ziehen. Bereits Sonntagabend hatte Austrias Sportboss Jürgen Werner in der Sky-Sendung „Talk und Tore“ verraten, dass Tabakovic mehrere Angebote auf dem Tisch liegen haben soll.