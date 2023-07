Malheur um Verstappen: Erneut ist der Pokal kaputt

In der Vorwoche war Verstappens Porzellan-Vase vom Sieg in Budapest durch einen zu forschen Jubel von McLaren-Fahrer Lando Norris mit seiner Champagnerflasche von der obersten Podiumsstufe gestürzt. Dabei war die Trophäe sichtbar beschädigt worden. Der Hersteller kündigte danach an, dem Niederländer in einigen Wochen einen Ersatz für den mehr als 30.000 Euro teuren Pokal zu liefern.