Junger Klassik-Star: Steirerin geigt groß auf

Studiert seit 10. Lebensjahr

„Am Anfang hat es gequietscht, aber die harte Arbeit hat sich gelohnt. Täglich bis zu acht Stunden lang üben, heute sind es fünf Stunden, und die Faszination hält an“, strahlt Jenny, die seit ihrem 10. Lebensjahr Geige an der Uni für Musik und darstellende Kunst in der Hochbegabtenklasse studiert. „Ich sehe mich nicht als hochbegabt an, sondern fühle mich überdurchschnittlich. Es braucht Talent, Disziplin und Unterstützung, die ich von allen Seiten bekommen habe. Das macht auch die größte Komponente in meinem Werdegang aus“, erklärt die Kapfenbergerin ihren Aufstieg. Mit nur 12 Jahren das erste Konzert als Solistin, debütiert mit verschiedensten Orchestern und Pianisten, konzertiert im Goldenen Saal im Wiener Musikverein, in der Hofburg und in der Grazer Oper. Stets als Ausnahmetalent und Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe angekündigt.