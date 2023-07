Anwärter für den heißesten Trainerstuhl der Liga

Gerhard Struber: Der 46-Jährige gilt als Favorit auf den Posten, wäre eine Salzburger Lösung. Zuletzt hat Struber in der amerikanischen Major League Soccer bei New York Red Bull gearbeitet, er kennt das Konstrukt. Seine Trainerkarriere startete er einst in der Jugend der Bullen, auch bei Farmteam Liefering war er tätig. Großer Pluspunkt: Sportdirektor Freund gilt als Befürworter von Struber.