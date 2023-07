Austrian Bowl: Wiener Derby um die heimische Krone

Die NV-Arena in St- Pölten wird am Samstag zum 24. Wiener Gemeindebezirk. In der Austrian Bowl kämpfen mit dem Rekordchampion Vienna Vikings und Titelverteidiger Danube Dragons die beiden Wiener Teams um die Krone im heimischen American Football. Bei beiden Mannschaften war oder ist der Quarterback in dieser Saison ein heißes Thema. Während sich bei den Vikings Starter Nico Hrouda erst gegen Ende des Grunddurchgangs verletzte, nach wie vor nicht einsatzfähig ist und durch das erst 18-jährige Talent Mike Szabo ersetzt wird, fiel Dragons-Spielmacher Alex Thury zu Beginn der Saison aus, führte sein Team schließlich ins Finale.