Eagles-Mitbegründer Randy Meisner ist verstorben

Gemeinsam bis in die Hall of Fame

Meisner hatte 1971 zusammen mit Glenn Frey (Gitarre), Don Henley (Schlagzeug) und Bernie Leadon (Gitarre) die Eagles gegründet. Die Band entwickelte sich von einer Countryrock- zur Hardrockband und veröffentlichten in den nächsten zehn Jahren eine Reihe von Hitsingles und -alben. Er gehörte der Gruppe bis 1977 an. Laut Angaben der Band wirkte er an den Alben „Eagles“ (1972), „Desperado“ (1973), „On the Border“ (1974), „One of these Nights“ (1975) und „Hotel California“ (1976) mit.