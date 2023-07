Osasuna darf nun doch am Europacup teilnehmen

Der spanische Fußball-Erstligist CA Osasuna darf eigenen Angaben zufolge doch an der kommenden Saison der Conference League teilnehmen. In einem Berufungsverfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS habe die UEFA den Ausschluss des Vereins aus dem Wettbewerb wegen einer Spielmanipulation aus dem Jahr 2014 zurückgezogen, teilte der Club aus der nordspanischen Stadt Pamplona am Dienstag mit.