Gemeindebau: Wie der Preisanstieg Mieter belastet

In regelmäßigen Abständen flattert ein Brief von Wiener Wohnen in die Briefkästen der Gemeindebau-Mieter. Hiobsbotschaft: Der Zins wird erhöht. Zuletzt war es mit Juli bei etwa 85.000 Haushalten soweit. Die Kategoriemiete stieg laut Arbeiterkammer um 5,5 Prozent. Wir haben uns ein Beispiels herausgenommen, um zu zeigen, was das für die Bewohner konkret bedeutet. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.