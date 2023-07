Rangnick: „… dann kriegt der mit mir ein Problem!“

„Wenn man bei uns, beim ÖFB, auf die Idee kommen würde, mir zu erklären, dass es bei den Sechs- bis Zwölfjährigen keine Tabellen mehr gibt, keine Ergebnisse zum Schluss und auch nicht aufgelistet wird, wer die Tore geschossen hat, dann kriegt derjenige mit mir ein Problem“, sagte Rangnick beim Internationalen Trainer-Kongress am Montag in Bremen. „Da dreht man am völlig falschen Rad“, so der 65-Jährige.