Lokale, über die man spricht: Kogel 3

Einer der schönsten Plätze in der an prächtigen Hügeln gewiss nicht armen Südsteiermark liegt auf dem Kogelberg bei Leibnitz. Das KOGEL 3 hat eine illustre Vorgeschichte: Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz (†2022) kaufte das Anwesen 2014 von Tennis-Legende Thomas Muster und ließ anstelle des alten Gebäudes ein Haus im sanft modernisierten Landhausstil errichten - viel Holz, viel Platz, im Zentrum steht eine große Terrasse, die direkt in einen steilen Weinberg übergeht.