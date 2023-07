Sommersaison in Osttirol läuft bisher sehr gut an

Trotz einiger stürmischer und kalter Wochen vermeldet der Tourismusverband Osttirol (TVBO) eine erfreuliche Sommer-Zwischenbilanz. Mit exakt 257.830 Übernachtungen in den Monaten Mai und Juni schreibt man ein Plus an Ankünften (Plus 11,9 Prozent) und Nächtigungen (Plus 8,5 Prozent). Vor allem der deutsche Markt dürfte in diesem Sommer wieder eine satte Steigerung einfahren. In den ersten beiden Sommermonaten verweilten über 31.500 Gäste aus dem Nachbarland in Osttirol. Das sind um 3350 mehr als noch im Vorjahr. Weiter beliebt ist die Region auch bei Österreichern: 26.776 bedeuten eine Steigerung von 842. Auffallend sei, so der TVBO, dass 20 Prozent der einheimischen Gäste aus Tirol stammen.