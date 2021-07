Corona-Leugner verbieten Kindern den Schulbesuch!

Nun, grundsätzlich gibt es in Österreich keine Schulpflicht im klassischen Sinn. Das heißt, Mädchen und Burschen können auch einen Hauslehrer bekommen, was aber der Bildungsdirektion gemeldet werden muss. Diese kann den Wunsch nur ablehnen, wenn anzunehmen ist, dass die „Gleichwertigkeit des Unterrichts“ nicht gegeben ist. In jedem Fall müssen die Kids am Jahresende eine „Externistenprüfung“ absolvieren, die die meisten aber bestehen.