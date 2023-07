LIVE ab 16 Uhr: Die Quali für den GP von Ungarn!

Red Bull dominiert die laufende Saison nach Belieben und gewann bisher jedes Rennen. In der Fahrerwertung liegt der Niederländer Max Verstappen nach acht Siegen satte 99 Punkte vor Sergio Perez, der zweimal gewinnen konnte. Sollten Verstappen oder Perez an diesem Wochenende auf dem Podium stehen, wäre es der 250. Podiumsplatz für das Team. Der nächste Sieg wäre der zwölfte in Folge für Red Bull Racing, womit man die bisher längste Siegesserie in der Formel-1-Geschichte geschafft hätte.