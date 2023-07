Anwalt von seinem eigenen Prozess ausgeschlossen

Getrieben und auf der Suche nach Akten

„Gut, mir reicht’s“, gibt der Richter nach 20 Minuten auf. Also wird in der Abwesenheit des Oberösterreichers verhandelt: Er habe in den beiden Kanzleien seiner Erwachsenenvertretungen Mitarbeiterinnen genötigt, eine sogar verletzt. „Entweder er wollte Akten oder Geld“, so eine Zeugin. Wegen Ersterem machte er auch im Magistrat St. Pölten Terror, bis die Polizei kam - gegen die er sich auch gehörig wehrte.