Österreich leidet unter verheerenden Sturmschäden

Wanderer saßen in Bergbahnen fest

Weitergezogen sind die Unwetter in der Nacht dann in Richtung Salzburg und die Steiermark. Auch hier herrschte vor allem großes Chaos auf den Bergen: Seilbahnen und Gondeln standen still, waren außer Betrieb. 157 Wanderer saßen im Pongau und im Pinzgau längere Zeit in den Kabinen fest und mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Auch Kinder waren bei dem Vorfall dabei. Eine Person wurde leicht verletzt.