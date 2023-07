„Metal-Manifest“: Leidenschaft zum echten Stahl

Wer hier überhaupt zu lesen beginnt, kennt das sowieso - ohne Leidenschaft geht in der Musik absolut gar nichts. Weder als Musiker, noch als Produzent, Crewmitglied oder Fan. Nun gibt es aber gewisse Unterschiede im gar nicht mal so kleinen Detail. Unterschiede bei den Antworten auf die oft gestellte Frage: „Was hörst du denn eigentlich?“ Weniger leidenschaftliche Geister antworten dann mit „Musik“ oder „Radio“ und können in der Realität Harry Styles nicht von Shania Twain unterscheiden. Solange man die Musik spürt, ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden, doch dann gibt es auch noch die anderen. Jene, die sich von so einer simplen Frage herausgefordert fühlen, in sich zu gehen, jedes Wort genau abzuwägen und im Notfall herzhaft darüber zu streiten. „Die kanadische War-Metal-Band Blasphemy in der Frühphase, als sie noch nicht einmal in Europa einreisen durften und Darkthrone noch im Death Metal verankert waren“ wäre Antwortmöglichkeit zwei und genau für diese Zunft wurde das „Metal-Manifest“ (Index Verlag) verfasst.