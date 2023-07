Rammstein ändern bei Berlin-Konzerten Liedzeilen

Wegen der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann war es bereits am Samstag vor dem ersten der insgesamt drei Berliner Konzerten zu Protesten gekommen. Vor dem Olympiastadion forderten Aktivisten ein Verbot der Konzerte. Am Sonntag war ein Spruchband „Keine Bühne für Täter“ am Rundgang um den Stadionbau zu sehen.