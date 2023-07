Bikerin umgestoßen: Polizei sucht Motorradlenker

Bereits am 8. Juli fuhr eine Einheimische (72) gegen 15 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Thal-Aue in Richtung Lienz. Kurz vor dem Bahnübergang in Thal kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem ebenfalls in Richtung Lienz fahrenden Motorradfahrer. Die 72-Jährige kam dabei zu Sturz und blieb verletzt im Straßengraben liegen.