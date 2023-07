Ofner entscheidet Österreicher-Finale für sich

Siegerscheck in Höhe von fast 20.000 Euro

Für Ofner hat sich die enorme Konstanz in diesem Jahr nun endlich auch in einem Titel niedergeschlagen. Der Achtelfinalist der French Open hatte zuvor die Finali auf Teneriffa, in Antalya, Zadar, Prag und beim Rasenturnier in Ilkley erreicht, aber alle verloren. Ofner wurde mit dem Siegerscheck in Höhe von 19.650 Euro belohnt, Neumayer erhielt ein Preisgeld von 11.570 Euro.