Ryan O‘Neal fühlt sich von Hollywood vergessen

„Habe ein tolles Leben geführt“

In den 1970er-Jahren zählte O‘Neal zu den erfolgreichsten Hollywoodstars - er spielte in Filmen wie „Love Story“, „Paper Moon“ und „Barry Lyndon“ Hauptrollen. Heute verbringe er in Südkalifornien viele Stunden am Strand, gehe spazieren und schaue den Delfinen zu, sagte er.