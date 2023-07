Arzt mit Herz und Künstler mit rollendem Atelier

Werner Berg – ein künstlerisches Erbe, das ein ganzes Leben lang begleitet, nie loslässt! Dies hat Harald Scheicher (63), der seit dem Tod seines Großvaters im Jahr 1981 am Rutarhof dessen künstlerischen Nachlass verwaltet, im Griff: „Der Großvater hat es, glaube ich, so gewollt. Aber es war schon eine große Magie, so jung – mit knapp 22 Jahren – in diese neue Rolle des Kunstkenners hineinzuwachsen.“