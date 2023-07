Russischer Lauschangriff auf Botschaften in Kiew

„Mitte April 2023 verschickte ein Diplomat des polnischen Außenministeriums per E-Mail ein legitimes Flugblatt an verschiedene Botschaften, in dem der Verkauf einer gebrauchten BMW 5er Limousine in Kiew beworben wurde“, hieß es in dem Bericht, der später am Mittwoch veröffentlicht werden soll. Ein polnischer Diplomat, der aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden wollte, bestätigte dies. Die Hacker, die als APT29 oder „Cozy Bear“ bekannt sind, fingen den Flyer jedoch ab, kopierten ihn, versahen ihn mit Schadsoftware und schickten ihn dann an Dutzende anderer ausländischer Diplomaten, die in Kiew arbeiten, so Unit 42.