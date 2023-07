Sieg! Sinner zum 1. Mal in Grand-Slam-Halbfinale

Der 21-Jährige gewann am Dienstag in Wimbledon im Viertelfinale gegen den Russen Roman Safiullin mit 6:4, 3:6, 6:2, 6:2. Er trifft nun am Freitag beim Rasen-Klassiker im Kampf um den Final-Einzug entweder auf den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic oder auf den Russen Andrej Rublew.