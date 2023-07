Fischsterben: Ex-ÖSV-Boss holt zum Gegenschlag aus

„Das Aussterben der Bachforelle in den heimischen Gewässern ist dramatisch, der Artenschutz unter Wasser in Österreichs Flüssen ist nicht ausreichend: weder vonseiten der Maßnahmen noch von der Bewusstseinsarbeit. Das kommt, weil Fische eben keine Streicheltiere sind. Dennoch sind sie uns in Österreich näher und wichtiger als Eisbären und Wale. Für den Artenschutz in Österreich wäre die selbständige Reproduktion der Bachforelle in genügender Anzahl ein Erfolg ungeheuren Ausmaßes“, sagte der Ex-ÖSV-Boss.