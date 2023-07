Alkolenkerin verletzte Radfahrer und flüchtete

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Weiz auf der L320 von der Teichalm kommend mit einem Rennrad in Richtung Fladnitz. Im Ortsgebiet von Fladnitzberg fuhr eine 37-jährige aus dem Bezirk Weiz mit einem Pkw in entgegengesetzte Fahrtrichtung und wollte links abbiegen. Dabei dürfte sie den herannahenden Radfahrer übersehen haben. Der 46-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, stieß mit dem Fahrrad rechts hinten gegen das Auto und kam folglich zu Sturz. Die Pkw-Lenkerin fuhr vorerst, ohne anzuhalten, weiter und begab sich kurze Zeit später wieder zur Unfallstelle zurück. Der verletzte Radfahrer wurde bereits von einem Anrainer erstversorgt und auch die Rettungskräfte waren bereits verständigt. Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen den beiden Unfalllenkern verließ die Frau den Unfallort erneut und konnte von den ermittelnden Polizisten erst nach den Ersterhebungen am Unfallort an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Der durchgeführte Alkomattest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Frau wurde der Führerschein vor Ort vorläufig abgenommen.