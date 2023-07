Motorrad rast am Rossfeld in Passanten: Lenker tot

Vier österreichische Notarzthubschrauber hoben gegen 21 Uhr zum Rettungseinsatz ab. Auch ein Großaufgebot an deutschen Rettern war vor Ort. Der Motorradlenker starb trotz intensiver Reanimationsversuche noch am Unfallort. Ein weiterer Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Zwei Kinder trugen laut ersten Informationen leichte Verletzungen davon.