Lewandowski hat seine Anna erneut geheiratet

Torschützenkönig und Meister

Mit 23 Treffern kürte sich Lewandowski in der vergangenen Saison zum Torschützenkönig in Spanien. Gleich in seiner ersten Saison auf der Iberischen Halbinsel wurde er Meister mit dem FC Barcelona. Sportlich und privat schwebt Polens Superstar also auf Wolke sieben.