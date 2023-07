Straka nach starkem Freitag in Illinois auf Kurs!

Nemecz und Steinlechner verpassen Cut in Farsö

Die beiden österreichischen Golfer Lukas Nemecz und Maximilian Steinlechner schafften indes beim World-Tour-Turnier in Farsö/Dänemark den Cut fix nicht. Steinlechner hatte bei seinem vierten World-Tour-Auftritt den Donnerstag mit 78 Schlägen (8 über Par) verpatzt, rehabilitierte sich aber am Freitag mit einer starken 65er-Runde (5 unter Par).