Die lukrativsten Jobs in der Fußball-Luxuswelt

Nabil Djabbari hat gerade wieder Hochsaison. Der gebürtige Hamburger ist der Urlaubsplaner der Stars. Mit seiner in Dubai ansässigen Firma Secret Circle Concierge organisiert er weltweit von der Anreise im Privatjet, der Unterkunft in Luxushotels bis hin zu Yacht-Ausflügen, Reservierungen in den angesagtesten Restaurants und Limousinen-Service alles. Dazu kümmert er sich aber auch extrem professionell um Trainings-, Physiotherapie- und Regenerationsprogramme. Das macht ihn besonders beliebt.