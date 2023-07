Von Alpe zu Alpe wandern am Muttersberg

Die Große Sterndolde ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die eine Wuchshöhe zwischen 30 und 100 Zentimeter erreichen kann. Ihre sternförmigen Hüllblätter täuschen eine einzige große Blüte vor, was für Doldenblütler ungewöhnlich ist. In Europa erstreckt sich das Verbreitungsgebiet dieser Pflanze von Spanien über den Balkan bis zum Kaukasus. In den Alpen ist die Sterndolde häufig auf Höhen von bis zu 2000 Metern anzutreffen. Als Standorte bevorzugt sie feuchte, kalkhaltige Lehmböden, Bergwiesen und Hochstaudenfluren. Wegen ihrer hübschen Blüten wird die Pflanze auch im Gartenbau genutzt. In der Volksheilkunde fand sie früher bei Erkrankungen der Atemwege, Blutungen im Magen-Darm-Trakt sowie als Wundheilmittel Verwendung.