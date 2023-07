New York, New York

Die Lobby ist stylisch, voriges Jahr war es sogar das „most instagrammable hotel“ in Nordamerika. Das Frühstücksbuffet ist ausgiebig und findet dort statt, wo später am Tag dann ein italienisches Restaurant seine Gäste begrüßt. Dreimal in der Woche spielt eine Band live Jazz im Barbereich, so auch am Donnerstag, als wir ankommen – das ist praktisch, denn auch der Besuch in einem Jazzclub steht auf unserer NY-To-do-Liste, und so erhalten wir ohne großartige Anstrengung einen kleinen Hauch davon, was Jazz in dieser Stadt bedeutet.