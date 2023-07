KI-Euphorie befeuert IT-Riesen an der Börse

An der Börsendominanz der USA habe der KI-Boom inzwischen nichts geändert. Unter den Top 10 der wertvollsten Unternehmen hat nur der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz drei seinen Sitz nicht in den USA. Die Konzerne Apple und Microsoft stehen auf den ersten beiden Plätzen, wie EY ausführte. Insgesamt kommen in den Top 100 62 Konzerne aus den USA.