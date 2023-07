Alles „Euribia“

Mit der „MSC Euribia“ stellt die Schweizer Reederei bereits ihr zweites LNG-Schiff in den Dienst – nach der kurz vor der Fußball-WM in Katar getauften „MSC World Europa“. Der neue Ozeanriese ist stolze 231 Meter lang, 43 Meter breit und 73,6 Meter hoch. Insgesamt passen 6334 Passagiere an Bord. Das Schiff verfügt über eine Reihe von führenden Umwelttechnologien, darunter fortschrittliche Abwasseraufbereitungsanlagen und ein innovatives Recyclingsystem. Außerdem ist die „MSC Euribia“ nicht nur auf LNG ausgerichtet, sondern schon jetzt auf im Moment noch nicht in großen Mengen verfügbare erneuerbare Kraftstoffe.