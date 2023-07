„Hatte das Gefühl, dass es das Team nicht wollte“

Der Sieg schien in trockenen Tüchern. Es ging nur mehr darum, ihn wirklich heimzubringen. So zumindest dachte das Team von Red Bull Racing. Einer sah‘s anders: der designierte Sieger Max Verstappen. Der drängte knapp vor Schluss noch in die Box. Dass sein Teamkollege Sergio Perez womöglich die schnellste Runde abstauben würde, wollte der Vollblut-Racer so nicht stehen lassen. Seine Conclusio: Ab in die Box, rauf mit den neuen Reifen und die schnellste Runde fahren.