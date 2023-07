Dacia-Zukunft: Hier setzen die Rumänen ihr Limit

Es bleibt bei günstigen Preisen

Im Rahmen der Neupositionierung soll die Marke zwar moderner werden, sich zugleich jedoch weiter auf das Essentielle konzentrieren, um weiter günstiger als andere Hersteller bleiben zu können. „Design to cost“ nennt Dacia diesen Ansatz, bei dem es in der Entwicklung und Positionierung neuer Modelle darum gehen wird, das Nötige statt das technisch Mögliche in den Vordergrund zu stellen. Dacia will zwar in Zukunft seinen Kunden mehr Design, Attraktivität und Mehrwert bieten, der Preis soll jedoch ein Schlüsselelement bleiben.