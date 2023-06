Bundesheer wird mit neuer Web-Plattform digitaler

„Muss einfach sein wie Tinder“

„Nach der Einberufung zum Wehrdienst mussten unsere Stellungspflichtigen bisher bestimmte Verfahren durchlaufen, um Formulare für beispielsweise Wohnkostenbeihilfe, Familienunterhalt oder auch Bekanntgabe der Bankdaten auszufüllen und diese an die zuständige Stelle zu senden“, sagte die Ministerin gegenüber Medienvertretern. „Das heißt Download von Formularen, händisches Ausfüllen und Versand per Post.“ Mit der neuen Plattform soll das nun der Vergangenheit angehören. „Man habe sich mit dem Digital-Austria-Act das Ziel gesetzt, bis 2024 alle Amtswege zu digitalisieren“, sagte Tursky. Allein bei der Bekanntgabe von Bankdaten mussten pro Jahr rund 90.000 Papierformulare ausgefüllt werden, so der Staatssekretär. „Die Jugendlichen operieren mit den neusten Smartphone-Apps. Darum muss auch die Plattform des Bundesheeres so einfach sein wie Tinder“, so Tursky.